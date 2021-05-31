"أمين التنظيم المالي": ما نُشر عن ديون "ابن سمار للمقاولات" غير صحيح

من الشركات الرائدة.. ونفَّذت الكثير من المشاريع والمبادرات المجتمعية

أكد مكتب بسام محمد البقعاوي وشركاؤه (محاسبون ومراجعون قانونيون BMB&CO)، أمين لجنة الإفلاس لشركة ابن سمار للمقاولات، عدم صحة المعلومات التي نشرتها إحدى الصحف الاقتصادية الإلكترونية بشأن مطالبة شركة ابن سمار للمقاولات بـ 946 مليون ريال من قِبل 20 بنكًا وشركة مدرجة.



وقال "البقعاوي" في بيان له ردًّا على الخبر الذي نُسب للمكتب: "الخبر يحوي معلومات غير صحيحة، كما أننا لم نكشف أي معلومات".



وتعتبر شركة "ابن سمار للمقاولات" من الشركات الرائدة في مجال المقاولات، ونجحت في تنفيذ الكثير من المشاريع، وتمتاز بالموثوقية.