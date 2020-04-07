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تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي

كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.