كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني

تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

4

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:59 AM

تحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي

كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 3,099

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية، القولَ في بيان إنها سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020