في الجولة الـ13 من دوري الطائرة.. الاتحاد يسعى لعبور الموج

ضمن 3 مواجهات قوية تُقام الخميس

تستكمل غداً الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مواجهات قوية.

ويلتقي الموج مع الاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وعبدالعزيز اسلام حكمًا ثانيًا، وعبدالعزيز العمري مسجلًا.

وفي اللقاء الثاني يواجه الابتسام ضيفه ضمك على صالة نادي الاتفاق بالدمام، عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء خالد الزغيبي حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.

ويلتقي الترجي نظيره الفيصلي على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وعبدالمحسن الجزيري حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.