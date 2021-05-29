خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3257 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1193608 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16334؛ فيما تم تسجيل 5425 حالة شفاء جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1107101 حالة.