خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من "العسكري" السوداني في وفاة الأمير بندر

بعث بها الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب الفريق "برهان" عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 05:18 PM

بعث بها الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان

خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من "العسكري" السوداني في وفاة الأمير بندر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب الفريق "برهان" عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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