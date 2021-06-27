الأمم المتحدة قلقة من الوضع الإنساني الخطير في ليبيا

"غوتيريس" دعا لدعم خطة الاستجابة لمساعدة الفئات الضعيفة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، عن قلقه البالغ من الوضع الإنساني، الذي وصفه بالخطير والمتدهور في ليبيا.

وأوضح "غوتيريس" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن ما يقدر بـ1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، بزيادة 400 ألف منذ العام الماضي، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا الأمين العام الدول إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية من أجل مساعدة الفئات الأشد ضعفاً في ليبيا.