"النصر" يراقب مهاجم "مونتيري" المكسيكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس موري.

والمهاجم روجيليو هو شقيق مدافع النصر الحالي فونيس موري وهو الهداف التاريخي لنادي مونتيري المكسيكي.

المهاجم يبلغ من العمر 30 عاما ولعب مع مونتيري 255 مباراة سجّل فيهم 128 هدف وصنع 34 وتبلغ قيمته السوقية نحو 6.5 مليون يورو.

التقارير الإسبانية أشارت أن المهاجم أبدى رغبته في نهاية تجربته مع ناديه المكسيكي وذكرت أن وجهته القادمة قد تكون لصالح النصر.