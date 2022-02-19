كورونا في الكويت.. تسجيل حالة وفاة و1019 إصابة جديدة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 611820 إصابة.

وقال وزاو الصحة الكويتية في بيان: إنه تم تسجيل 3506 حالات شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 588084 متعافيًا، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1؛96 %.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2528 حالة وفاة، مبينًا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 85 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 21208، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد - 19 إلى 343.

