الاختراق الذي تعرض له "جوجل درايف" قد يكون "أخطر" في الأيام المقبلة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الاختراق الذي تعرّض له تطبيق "جوجل درايف" للتخزين السحابي الأيام الماضية، قد يكون أخطر بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني أن الهاكرز الذين اخترقوا "جوجل درايف" ربما يكونون قد وضعوا برمجيات خبيثة "غير مرئية" في خدمة التخزين السحابي.

ويرجّح الخبراء أن خطورة تلك البرمجيات ستظهر خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤثر على عدد كبير من البيانات السرية التي يخزنها مستخدمو "جوجل" عبر خدمة التخزين السحابي.

وتكمن خطورة ذلك الأمر في أن كل البرمجيات لاصطياد البرمجيات الخبيثة، لن تتمكن من إيجادها لأنها دخلت ضمن البرامج الشرعية للخدمة السحابية، فلن يتمكن "جوجل كروم" من العثور عليها أو أي من برمجيات مكافحة الفيروسات.

ومن المتوقع أن تطلق "جوجل" تحديثًا لتطبيقها للتخزين السحابي، تخرج فيه تلك البرمجية الخبيثة من تطبيقها.