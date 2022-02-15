خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 2597 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1488958 إصابة، منها 75405 حالات نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 29828 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1383725 حالة.