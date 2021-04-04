الصحة : إصدار دليل " أبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا"

أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة .





ويحوي الدليل عدداً من المواضيع من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة / الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح/ النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده/ الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها/ موانع التطعيم للقاح" وغيرها من المواضيع المتعلقة بلقاح كورونا .



ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي :