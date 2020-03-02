"الصحة العالمية": هذه الأجهزة ضرورية لمواجهة "كورونا"

بعدما تخطت حصيلة وفياته الـ3 آلاف و88 ألف مصاب عالميًّا

طالبت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، الدولَ باستكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، والحرص على وجود مخزونٍ كافٍ لديها من أجهزة المساعدة على التنفس.

وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير بشأن فيروس كورونا المستجد، على أهمية أجهزة المساعدة على التنفس في معالجة الإصابات الأكثر حرجًا بالفيروس.

وجاء في تقرير المنظمة وفق "سكاي نيوز عربية"، أن "على الدول كافة أن تحرص على وجود مخزون كافٍ من أجهزة قياس التأكسد (نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة) وأجهزة المساعدة على التنفس".

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف شخص وأكثر من 88 ألف مصاب في نحو 60 بلدًا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

لكن المنظمة أشارت إلى أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطوْن الستين من العمر، والذين يعانون من أمراض أخرى.

وأعلنت المنظمة أن من أصل 45 ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس في الصين حتى 24 فبراير، 2.1% فقط هم دون العشرين من العمر.