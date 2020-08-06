المغرب تمدد الطوارئ الصحية بعد تسجيل 1144 إصابة جديدة بـ"كورونا" و14 وفاة

الفيروس أصاب 453 شخصًا بفلسطين و457 بنيجيريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المملكة المغربية، 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 29644 حالةً.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس أنها سجلت أيضًا 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 449، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 20553 بعد تعافي 559 شخصًا، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8642، من بينها 115 حالة حرجة.

ومددت الحكومة المغربية سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لشهر إضافي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن قرار التمديد يسمح للجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسبًا للحد من تفشي الجائحة، كمنع التنقل داخل الجهات التي تعرف انتشارًا كثيفًا للفيروس، أو التجمعات العمومية، وكذا إغلاق المحال التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وقررت الحكومة المغربية منح وزير الداخلية سلطة اتخاذ ما يراه مناسبًا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في القرار، مع إقرار فرض غرامة مالية على كل شخص لا يرتدي الكمامة الواقية في الأماكن العامة.

وكان متوقعًا تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تعرفه الحالة الصحية في البلاد من تطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة بشكل غير مسبوق.

ومن ناحية أخرى، سجّلت دولة فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 453 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 289 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الإصابات الجديدة سجّلت في محافظات الخليل 183، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وسجّلت نيجيريا خلال الـ24 ساعة الماضية 457 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 17 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 44.890 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 972 حالة وفاة، أما إجمالي حالات التعافي فقد بلغ 23165.

