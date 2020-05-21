بطريقة سهلة وميسرة.. الآن يمكنك إخراج زكاة الفطر عن بعد

عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

أتاحت المنصة الوطنية للتبرع، إخراج زكاة الفطر عن بعد بطريقة سهلة وميسرة بحث تصل لمستحقيها بطريقة آمنة.

ويمكن إخراج زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" مع ضمان بأنها تصل لمستحقيها بكل يسر وشفافية وموثوقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".