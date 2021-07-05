الإمارات: 1573 إصابة جديدة بـ"كورونا"

5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 1839

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 641049 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1839 وفاة.

وكشفت الوزارة أن 1527 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 619294 حالة.