بالفيديو.. طريقة عمل الكمامة القماشية في المنزل بتوقيع "الصحة"

أدوات بسيطة يمكن استخدامها أكثر من مرة شرط التأكّد من غسلها

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي بتويتر @SaudiMOH شرحت من خلاله كيفية عمل الكمامة القماشية بالمنزل؛ وذلك بخطوات بسيطة.

وشرح الفيديو طريقة إعداد الكمامة بأدوات منزلية سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها أكثر من مرة، لكن يجب التأكّد من غسلها.

وتتضمن الأدوات لعمل الكمامة بالمنزل: "قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، مطاطات الشعر أو أي مطاطات، في البداية يتم ثني قطعتَي القماش للداخل ثم قلبها وثني طرفيها للداخل مرة أخرى، بعد ذلك يتم أخذ المطاط الأول وربطه من إحدى الجهات، ثم ربط المطاط الثاني من الجهة الأخرى".

وبعد أن أصبح الكمام القماشي جاهزاً فلابد أن يكون مشدوداً من عند الأذن قدر الإمكان وأن تكون منطقة الفم والأنف مغطاة جيداً قبل الخروج.

وتعد مهمة الكمام الأساسية هي منع انتقال رذاذ الهواء من وإلى الأنف والفم، وأي كمام ممكن يقوم بهذه المهمة؛ لذلك يجب لبسه عند الخروج من المنزل.