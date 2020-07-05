قفزة قياسية.. إصابة 2.434 فلبينيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

تسجيل 7 وفيات جديدة

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأحد)، بتسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت 2.434 حالة مؤكدة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44.254.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام، من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت أيضًا سبع وفيات جديدة؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 1.297.