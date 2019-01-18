نجل شاه إيران: نظام طهران فاسد ومنهار لكنّ هناك حقيقتيْن صارختيْن علينا قبولهما

في تقرير نشره "معهد واشنطن"

أكّد رضا بهلوي؛ نجل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، أن النظام الايراني الذي أُسِّس عام 1979 عزّز مصالحه الأيديولوجية والاقتصادية على حساب الشعب الإيراني، فعلى الصعيد المحلي، قام بقمع التقاليد القديمة، واضطهاد النساء والأقليات الدينية عبر التمييز المؤسّسي، وتحويل الثروة الوطنية إلى فئة من الفاسدين البعيدين كل البُعد عن آمال الشعب وأحلامه.

وأشار في تقرير نشره "معهد واشنطن"، إلى أن النظام الإيراني فاسد وينتهك حقوق الإنسان وسعى إلى مهمة تصدير الثورة كمحور مركزي لبقائه.. وبناءً على ذلك، كثّف استثماراته في القوات شبه العسكرية والوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وغذّى الحروب بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة، وكان راعياً لهجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم.

وأشار بهلوي؛ إلى أن الشعب الإيراني يرفض النظام الحالي وأيديولوجياته، ويردّد في أوساط الشباب دوماً أن "عدونا هنا وهم يكذبون عندما يقولون إنه أمريكا"، وهو ما يشير إلى أن الشعب يريد فعلاً الخلاص من هذا النظام الفاسد ويحقّق رغباته وأحلامه المسروقة.

وأكّد أن الشعب الإيراني اكتشف أنه لا يمكن إصلاح النظام، وبالتالي يشكّل هذا النظام تهديداً للامة الإيرانية.

انهيار إيران

وأضاف رضا بهلوي؛ وهو ناشط ديمقراطي عاش في المنفى منذ الثورة الاسلامية عام 1979، أن إيران قريبة جداً من الانهيار الداخلي، لكن هناك بعض المكونات الناقصة قبل ان يكون بالإمكان التحرك نحو تغيير النظام، ويتمثل أحد هذه المكونات في رفض واسع النطاق من قِبل القوات شبه العسكرية والقوات المسلحة لقمع الاحتجاجات.

وسوف تشتدّ مقاومة النظام بشكل كبير إذا قررت هذه القوات أنها تريد الانضمام إلى الشعب، وأن تكون جزءاً من الحل بدلاً من كونها أدوات تعسفية، وفي هذا الصدد، يجب على قادة المعارضة أن يكونوا واضحين، أن تغيير النظام لن يؤدي إلى الانتقام من هذه القوات، فالأغلبية العظمى من الإيرانيين في ميليشيا "الباسيج" وفي منظمات قمعية أخرى تتلقى الأوامر فحسب.

ومن المكونات الضرورية الأخرى، تحسين التنظيم ضمن حركة المعارضة الديمقراطية، فكثير من قيادة الحركة موجودون بالفعل داخل إيران، لكن من غير المحتمل أن يبرزوا بكاملهم إلا عندما ينقلب الوضع لمصلحة المحتجين، وتحتاج المعارضة الديمقراطية خارج إيران إلى مزيدٍ من التنسيق أيضاً.

إيران دولة عاجزة

وأشار إلى أنه يتعيّن على المجتمع الدولي قبول حقيقتيْن صارختيْن هما: عجز إيران عن إقامة ديمقراطية حقيقية طالما استمر هذا النظام، وعجز الشعب عن الإطاحة بالنظام دون مساعدة خارجية.

فما زال على القادة في جميع أنحاء العالم الإعراب علناً عن دعمهم للمحتجين في نضالهم الحالي، ولاحظ الإيرانيون هذا الصمت، وقد يؤدي مجرد التغيير البسيط في الخطاب إلى تعزيز جهود المحتجين ورفع معنوياتهم بشكل ملحوظ.

واختتم رضا بهلوي؛ نجل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي؛ أنه على المجتمع الدولي أن يظهر استعداده للتواصل؛ ليس فقط مع ممثلي النظام؛ بل أيضاً مع المعارضة الديمقراطية.