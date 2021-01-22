"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.