"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 03:35 PM

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357525 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2117 والحالات الحرجة 322 حالة.

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