"إبادة" و"ورطة".. 3 دول تقوّض حلم تركيا في رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

لم تشفع معهم موافقة ضمنية سابقة في إطار توافق أوروبي على المرشح "بوزكير"

اعترضت اليونان وقبرص وأرمينيا، على محاولة تركيا الترشح لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة من نوعها، وفق موقع "ت24"، أمس الاثنين.

ونقل موقع "أحوال تركية" أن الدول الثلاث أعربت عن رفضها لترشيح تركيا لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موافقة ضمنية سابقة، في إطار توافق أوروبي على المرشح التركي فولكان بوزكير وزير الشؤون الأوروبية السابق، وكبير الدبلوماسيين في الخارجية التركية.

ومرشح تركيا للمنصب "بوزكير"، عضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويسعى للفوز بالمنصب في سبتمبر المقبل.

يُذكر أن تركيا التي تتفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي، تورطت في نزاعات سياسية مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن المعادن في البحر الأبيض المتوسط وحقوقها الإقليمية وفي بحر إيجه القريب.

وشابت علاقات تركيا مع أرمينيا توترات بسبب رفضها الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في تركيا في أوائل القرن الماضي.