الأهلي يفك الشراكة مع الفيصلي في المركز الثالث ويكسبه بثلاثية

في الجولة العاشرة من الدوري السعودي

نجح فريق الأهلي في فك الشراكة مع ضيفه الفيصلي على المركز الثالث بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثالثة هذا الموسم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمَّد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.

بادر الضيوف للهجوم من بداية المباراة وسط تركيز من لاعبي الأهلي على الإغلاق الدفاعي، وحرمانهم من بناء الهجمات، والوصول إلى منطقة الجزاء. وكان وسط الفيصلي الأفضل في النصف الأول من الشوط قبل أن يستعيد لاعبو الأهلي الأفضلية، والسيطرة على ما تبقى من وقت حتى تكلل مجهودهم بهدفين.

وكانت أول فرصة تهديفية من نصيب الضيوف؛ إذ تلقى أحمد أشرف كرة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، سددها مباشرة باتجاه المرمى، لكن يقظة محمد العويس أنقذت الموقف بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية، نفذها غوستافو على رأس الكابتن أيقور، لكن رأسيته انحرفت خارج الخشبات الثلاث.

وجد مدرب الأهلي غروس نفسه مضطرًا إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الـ19 نتيجة تعرُّض الحارس محمد العويس لإصابة قوية جعلت الطاقم الطبي يفضل إرساله للمشفى.

ورغم الأفضلية النسبية للفيصلي إلا أن الأهلي نجح في التسجيل عندما نفَّذ الثنائي عمر السومة ودجانيني هجمة مرتدة مثالية، أطلق إثرها عمر السومة قذيفة صاروخية، ارتدت من يد مصطفى ملائكة إلى قدم دجانيني الذي تابعها في الشباك معلنًا أول الأهداف بالدقيقة الـ27.

بعد الهدف دب النشاط في صفوف الأهلي، وبدأ لاعبوه في تنويع هجماته عن طريق التسديد والاختراقات من الوسط، واللعب من على الأجناب، وكان قريبًا من مضاعفة التسجيل في الدقيقة الـ31 حين عكس داسوزا كرة مثالية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى السومة الذي سددها خارج الخشبات الثلاث، ثم لاحت كرة خطرة أمام النجم الجزائري يوسف بلايلي، سددها بطريقة ذكية، تصدى لها الملائكة ببراعة (37).

أسفر ضغط الأهلي عن هدف ثانٍ في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق المدافع عبدالباسط هندي الذي تابع كرة مرتدة من الحارس، فشل الدفاع في تشتيتها؛ لتصل إلى مسجل الهدف الذي أودعها بقوة داخل الشباك.

في الشوط الثاني عاد الأهلي والحماس بادٍ على أداء لاعبيه؛ وكاد يترجم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما أخطأ الدفاع الفيصلي في إبعاد الكرة؛ لتصل لأقدام الظهير الأيمن سعيد المولد الذي عكسها أرضية مثالية على طبق من ذهب أمام المرمى لحسين المقهوي البعيد عن أعين المدافعين، لكنه تسرع في تسديدها خارج الشباك مضيعًا فرصة هدف محقق (56).

بعد ذلك ضاعت فرصة لا تعوض لأصحاب الأرض عندما أرسل حسين عبدالغني كرة ذكية خلف المدافعين، جعلت عمر السومة بمواجهة المرمى، لكن الحظ عانده بتصدي حارس الفيصلي لتسديدته، وحرمه من تسجيل هدفه السابع هذا الموسم (71).

تمكن الفيصلي من تقليص النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق محمد القاسم مستغلاً ارتباكًا في دفاع الأهلي؛ ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

بعدها بدقيقة نجح دجانيني بإضافة الهدف الثالث للأهلي بعدما استغل تمريرة بينية من سعيد المولد، وضعته في حالة انفراد، ترجمها لهدفه الشخصي الثاني له في اللقاء.