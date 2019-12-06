أكثر من ٣٠ عاماً على اختفاء "ظافر" وذووه يناشدون البحث عنه

توارى خوفاً من والده بعد أن مارس "التفحيط"

لم يفقد ذوو الشاب ظافر حسين آل تاليه، الأمل بالعثور عليه بعد أكثر من ٣٠ عاماً من فقدانه بنجران، إثر قيامه بممارسة التفحيط، فخاف من والده واختفى، وحتى اللحظة لا يعرف عنه أي أخبار، رغم مساعي أهله في البحث عنه بالمملكة والخليج، لكن محاولاتهم انتهت بالفشل.

وبعد فقدانه الغامض بسنتين توفي والده ولم تقر عيناه برؤيته، وبعد سنوات طويلة توفيت والدته وظلّت توصي أبناءها وهي على فراش الموت بعدم اليأس، والبحث عنه حتى يتوصلوا له.

وقال شقيقه لـ"سبق": "فُقد أخي ظافر عام ١٤٠٧ بعد قيامه بالتفحيط ومعه شخص آخر، فخاف من والدي لكونه كان حريصاً على عدم الخطأ، وتربيتنا على الأدب والانضباط، فخرج لجهة غير معلومة بعدها اتصل بالجيران وقال إنه بخميس مشيط، وطلب مهاتفة والدتي والسلام عليها".

وأضاف: "واستمر يتواصل معنا حوالي ٧ شهور، فعاد صديقه الذي فرّ معه وانقطع ذكر أخي، فبحثنا عنه وأخطرنا الجهات الأمنية دون جدوى، وبحثنا كذلك في دول الخليج دون أثر".

واختتم حديثه بالقول: "وطيلة هذه السنوات لم نستسلم، حتى اقتنعنا بضرورة الإعلان عنه عبر مواقع التواصل لشهرتها ولكثرة روادها، ونأمل من الجميع التعاون معنا، وقد نشرنا صورته لحظة فقدانه وهو في شبابه، وصورة تقريبية لشكله الحالي علّنا نصل إليه، ولا ندري فليس على الله ببعيد، ومن يتعرف عليه يتصل على الرقم ٠٥٦٥٦٩٩٩٤٢".