مرور الشرقية: إغلاق تقاطع الأمير نايف مع الإمام علي بالدمام لمدة 3 أيام

أعلنت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، أنه سيتم إغلاق تقاطع الأمير نايف مع الإمام علي، فيما سيتم تحويل الحركة المرورية لمدة ثلاثة أيام.

ونبهت إدارة مرور المنطقة الشرقية قائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق تقاطع الأمير نايف مع الإمام علي بمدينة الدمام، بدءاً من اليوم الخميس الموافق ٣٠/ ٢/ ١٤٤٠هـ.

وأضافت المديرية العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الإغلاق يستمر لمدة ثلاثة أيام، وسوف يكون تحويل الحركة حسب ما هو موضح بالخريطة المرفقة أدناه.