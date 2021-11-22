18 مركزًا صحيًا بصحة الطائف تحصل على شهادة الاعتماد من "سباهي"

نجحت في تطبيق 23 من معايير الجودة وسلامة المرضى

أعلنت صحة الطائف عن حصول (18) مركزًا للرعاية الصحية الأولية، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، حيث نجحت في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية وعددها (23) معيارًا.

وقالت "صحة الطائف": "هذا الاعتماد يؤكد حرص وزارة الصحة على استثمار الإمكانات المتاحة كافة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية وبما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية 2030".

وأضافت: "شهادة الاعتماد ما هي إلا خطوة في رحلة الجودة التي لا تنتهي والهدف ليس الحصول على الشهادة وإنما نشر ثقافة الجودة".