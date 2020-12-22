لـ 24 ساعة فقط.. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي

في إطار الحرص على تسهيل عودة مواطنيها بالخارج

أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط؛ لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

وقال وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية: تمت الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية اليوم فقط لدخول إخواننا وأخواتنا العالقين في الخارج.

جاء ذلك القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارًا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.