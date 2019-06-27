"رويترز": مشروع لـ"أرامكو" و"بتروناس" يستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة ماليزيا

في يوليو كانت قد أوقفت لإجراء فحوص تتعلق بالسلامة بعد نشوب حريق

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تستأنف "بنجيرانج" للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين "بتروناس" و"أرامكو" السعودية، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو.

وبحسب "رويترز" يتألف مشروع "بنجيرانج" للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لـ"بتروناس" والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يومياً ومجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنوياً في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل؛ لإجراء فحوص تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.