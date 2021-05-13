أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين وولي العهد

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في الإمارة، مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وجمعًا من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وأعرب عن تهنئته للجميع، سائلًا الله تعالى أن يعيده باليمن والخير على الجميع.

ورفع التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ منوهًا بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة من فيروس كورونا؛ مؤكدًا أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن والمبادرة بأخذ اللقاح.