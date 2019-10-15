شاهد.. 159 مخالفًا بينهم متسولون يستعطفون الناس في قبضة "شرطة الطائف"

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف القبض على 159 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بمختلف الجنسيات، من بينهم نساء امتهن العمل بالمنازل، فيما استكملت الجهود بضبط عدد من المتسولين يستعطفون الناس بقصص واهية لجلب ما لديهم من مال بغرض مساعدتهم، إلا أن الواقع يصف غير ذلك.

وجاءت جهود شرطة الطائف بإشراف ومتابعة من مدير شرطة الطائف اللواء علي العطوي، ضمن خطة ميدانية محكمة رصدت مواقع عدة خصصت لإيواء المخالفين بالإضافة لتحركاتهم، فيما تمت عمليات الضبط بطرق احترافية وفي وقت قياسي.

وتتواصل الجهود الميدانية المبذولة تنفيذاً للحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف" والتي تهدف لحفظ الأمن وتهيئة بيئة مناسبة للمواطنين والمقيمين للعيش بطمأنينة.