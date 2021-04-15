الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.
وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي
قال: سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.
وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.