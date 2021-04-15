الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي

قال: سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.

وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي

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15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442 02:23 PM

قال: سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية

الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.

وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

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وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي

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