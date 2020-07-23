العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته

أنهى إغلاق استمر 4 أشهر بسبب كورونا

استأنف العراق، اليوم الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.