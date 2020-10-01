"الشركة الدولية" تنظم دورة لأخصائي الموارد البشرية بخصم 50 بالمائة

تشمل المفاهيم الأساسية في الإدارة والتنمية وتقييم وتدريب أداء الموظفين

تنظم الشركة الدولية للموارد البشرية دورة "أخصائي الموارد البشرية" للمستشار سعيد العمري الخبير المعتمد من الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة وبخصم 50 بالمائة "بمناسبة اليوم الوطني90 " على رابط التسجيل :https://ihracademy.com/product/628



وشمل الدورة المفاهيم الأساسية في إدارة وتنمية الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية وتحليل وتوصيف الوظائف والجوانب القانونية في الموارد البشرية وتقييم وتدريب أداء الموظفين وتخطيط الموارد البشرية.



وجاءت الدورة بناءً على سلسلة دورات متنوعة فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية ما ينعكس على تطور الموظف وارتفاع منسوب الأداء.