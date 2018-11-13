أمير الرياض يؤكد على دور مجالس المناطق وأهميته في تحديد الاحتياجات

خلال استقباله أمناءها وشدد على تبادل الخبرات والأفكار وطرح الرؤى

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم, أُمناء مجالس المناطق، وذلك أثناء عقدهم اجتماعهم السنوي الأول في إمارة المنطقة.



وخلال اللقاء شدد أمير المنطقة على أهمية تبادل الخبرات والأفكار وطرح الروئ والمقترحات والاستفادة من المتغيرات والإمكانيات التي من شأنها تطوير العمل وتوحيد أهدافه .



وأكد الأمير فيصل بن بندر على دور مجالس المناطق وأهميتها في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في كل ما يهم المنطقة ودور الأمناء في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر لتحقيق الهدف المنشود .



حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .