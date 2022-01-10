هذا الفيروس كاد يُهلك عدداً كبيراً من المصريين.. تعرّف عليه

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطورة فيروس الكبد الوبائي "سي" على صحة المواطنين، لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد جائحة كورونا.

وتساءل الرئيس المصري: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المائة كان ممكن نفقدهم أثناء الجائحة، 10%.. 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض المزمنة أو فيروس سي".

وأضاف الرئيس المصري، أثناء مشاركته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات اليوم الأول بمنتدى شباب العالم المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، والتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر، وكان سيكون لها تأثير سلبي جداً أثناء التصدي لجائحة كورونا.