"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

تدمير 11 آلية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

وقال: إننا نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب.