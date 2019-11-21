واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية تستجيب لحاجات المواطنين

خلال رسالة موجّه من "ترامب" إلى نظيره "عون"

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، على "تويتر"، أنه تلقى برقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات المواطنين.

ونقلت "رويترز" عن بيان للرئاسة أن"عون" تلقى برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار البيان إلى أن "ترامب" أكد أن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي علاقات قوية.