حالات الشفاء من "كورونا" في المملكة تكسر حاجز الـ2000

الرياض في المرتبة الأولى بـ710 أشخاص تعافوا من الفيروس

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ألفيْ حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 2049 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 124 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 710 حالات، تلتها مكة بـ424 حالة، ثم جدة بـ275 حالة، ثم القطيف بـ172 وبعدها الدمام بـ127 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.