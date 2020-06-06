"أبودية" مخاطباً أهالي الرياض: 900 إصابة بالرياض.. أين وعودكم بالالتزام؟ وماذا ستفعلون بنا؟

استنكر المذيع جبريل أبودية تفاقم حالات كورونا بالرياض قبل قليل أثناء اختتامه النشرة متسائلاً: أين وعودكم؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟

وقال بنبرة منكسرة: "لعلكم تابعتم الأرقام ٩٠٠ بالرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشال ميديا؟ .. أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟.إلى اللقاء".