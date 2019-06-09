قرعة كأس آسيا تضع أخضر السلة مع إيران وقطر وسوريا

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات، إلى جوار منتخبات (سوريا وقطر وإيران).

وأُجريت القرعة بمدينة بنغالور الهندية، وحضرها من الجانب السعودي عضوا الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي والأستاذ عبيد مدني.

وسيشارك في التصفيات 24 منتخبًا، ويتأهل منها 16.

وجاءت المجموعات على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: ضمت منتخبات الفلبين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: تايبيه واليابان وماليزيا والصين.

المجموعة الثالثة: أستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان وإندونيسيا والعراق.

المجموعة الخامسة: السعودية وسوريا وقطر وإيران.

المجموعة السادسة: الأردن وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا.