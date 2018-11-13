"عمل" المدينة المنورة يفوز بالجائزة البرونزية للأداء الحكومي المتميز

بمحور توظيف وخدمة المرأة

حصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة؛ على جائزة المدينة المنورة، البرونزية، للأداء الحكومي المتميز بمحور -توظيف وخدمة المرأة-.

صرح بذلك مدير عام الفرع المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، مؤكدًا أن هذا التميز أصبح خيارًا استراتيجيًّا لجميع فروع الوزارات بالمدينة المنورة، برعاية أميرها فيصل بن سلمان، وبموجب ما قامت به قيادتنا الرشيدة لتهيئة المناخ المميز الذي يعزز الإبداع، وينهض بالمواهب من الكوادر الوطنية في مختلف هذه الإدارات، ويتيح لها أن تقدم إسهامات وابتكارات متميزة في مجالات العمل المختلفة.

وتابع قائلاً: إن هذه الجائزة إضافة نوعية لمسيرة التميز التي نفخر بها جميعًا، وهذا لم يأت من فراغ لو لم نجد الدعم من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والنائب الدكتور عبدالله أبوأثنين، والنائب الدكتورة تماضر الرماح، الذين يُدركون جيدًا أهمية التميز في أداء العمل، ونسير وفق توجيهاتهم.

وعبر عن فخر فرع الوزارة بهذه الجائزة التي تمثل "توظيف وخدمة المرأة"؛ حيث سجلت المرأة إسهامات متميزة في مسيرة العمل؛ لما لها من إبداعات وتحظى بكل تقدير إلى جانب شقيقها الرجل.

وقالت: نلاحظ أن المرأة السعودية تتصدر مسيرة هذا التميز، وهو ما يعكس حجم ونوعية الرعاية التي تقدمها قيادتنا الرشيدة للمرأة في جميع المجالات، موضحًا أن هذه المكانة تترجم أيضًا الوعي الأُسري بدور المرأة ورسالتها في مجتمعنا.

يذكر أن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز؛ هنأ الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، خلال حفل أقيم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، بحضور نائب أمير المنطقة سعود بن خالد الفيصل.