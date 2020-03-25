هولندا: 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي الوفيات 356 والإصابات إلى 6412

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعاً حذراً" في سرعة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 05:11 PM

إجمالي الوفيات 356 والإصابات إلى 6412

هولندا: 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعاً حذراً" في سرعة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

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فيروس كورونا الجديد

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