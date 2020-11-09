المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.