المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:16 AM

"الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ للرؤية الأفقية

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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