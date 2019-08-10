"تقاعد القصيم" تعايد نزلاء دار الرعاية بمبادرة (أهلاً بالعيد)

لإدخال الفرحة عليهم بزيارتهم وتقديم الهدايا الرمزية لهم

نظّم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم، بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية بعنيزة؛ مبادرة معايدة للمسنين عنوانها (أهلاً بالعيد)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير الفرع بالقصيم عيادة الحربي.

وتستهدف المبادرة إدخال الفرحة والسرور على عملاء المؤسسة والنزلاء بالدار بزيارتهم ومعايدتهم، وتقديم الهدايا الرمزية. وتأتي حرصاً منهم على التواصل مع عملائها كافة، المشتركين أو المتقاعدين أو المستفيدين.