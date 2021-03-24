"رئاسة الحرمين" تستعد لموسم رمضان متسلّحة بتدابير "كورونا"

عبر تعزيز جهود التعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام؛ للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية.

ونوّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ "السديس"، خلال المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام؛ بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية القاصدين وسلامتهم أثناء أدائهم لمناسكهم خلال موسم شهر رمضان.

وأكد "السديس" ‏أن الحرمين الشريفين يحظيان بعناية فائقة ورعاية جليلة من ولاة الأمر.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 02:52 PM

عبر تعزيز جهود التعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام

"رئاسة الحرمين" تستعد لموسم رمضان متسلّحة بتدابير "كورونا"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام؛ للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية.

ونوّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ "السديس"، خلال المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام؛ بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية القاصدين وسلامتهم أثناء أدائهم لمناسكهم خلال موسم شهر رمضان.

وأكد "السديس" ‏أن الحرمين الشريفين يحظيان بعناية فائقة ورعاية جليلة من ولاة الأمر.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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