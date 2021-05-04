محافظ شرورة المكلف ينوِّه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم

خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات

برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، تم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بتعليم شرورة. ونوه العنزي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لا محدود لقطاع التعليم، وما سخرته للطلاب والطالبات، وتذليلها جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم إيمانًا منها بأهمية بناء جيل من أبناء الوطن، يقف على أرض صلبة من الثقافة والعلم، ويكون أساسًا لمواصلة التفوق والإبداع لواجهة الوطن ومستقبله.

وأكد "العنزي" خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات للعام الدراسي 1442، الذي أقيم مساء اليوم في مقر المحافظة، ما يحظى به قطاع التعليم في منطقة نجران ومحافظاتها من اهتمام ومتابعة من لدن أمير منطقة نجران ونائبه، معربًا عن تهنئته للطلاب المتفوقين.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن التعليم الإلكتروني، وما قدمته إدارة تعليم محافظة شرورة هذا العام الدراسي.

وألقى مدير تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير كلمة، رحب فيها بالحضور، وهنأ الطلاب المتفوقين على تميّزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات والقيادات التعليمية، والجهات الحكومية المتعاونة مع تعليم محافظة شرورة في هذا العام الاستثنائي.