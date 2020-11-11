وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 300 ألف

يمثلون ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بالعالم

أظهر إحصاء أعدّته "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.

في الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا على عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم، البالغ عددها 1.2 مليون.

وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" قد أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.