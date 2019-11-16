"البلدية" تتوعد: هذه عقوبة إشعال النار بالحدائق والأماكن العامة

حسبما ورد في لائحة الذوق العام والمحافظة على الممتلكات

توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشعلي النار بالحدائق والأماكن العامة، وفي غير الأماكن المسموح بها، بعقوبات مالية.

وجاءت العقوبات المالية للمخالفة لأول مرة بـ 100 ريال، وفي حال تكررت المخالفة ترتفع إلى 200 ريال.

يأتي ذلك حسبما ورد في لائحة الذوق العام.

من جانبها، غرّدت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأنه يُمنع إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة "في غير الأماكن المسموح بها".

وتأتي التحذيرات التي أوردتها أمانة العاصمة المقدسة لمشعلي النار في الحدائق والأماكن العامة بغرض الطهي والطبخ ونحوهما عند التنزه من باب المحافظة على الممتلكات العامة في المقام الأول، وما قد تسببه من حرائق -لا قدر الله-.