"البلسم" الدولية تصل إلى كينيا محملة بالتبرعات الطبية

أدوات وأجهزة ومستهلكات

زارت منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب الدكتور عماد بخاري منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري بغينيا، وبرفقتها مجموعة تبرعات عينية للمرضى عبارة عن أدوات وأجهزة ومستهلكات طبية.



وجاءت الدعوة من منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري التى أنشأتها وترأسها السيدة الأولى هناك.



وتم خلال الزيارة، تم مناقشة وبحث مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة إلى زيارة بعض المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الأطفال، والعناية الطبية، وذلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية.