"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357872 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 337 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347513 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5919 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4440 والحالات الحرجة 632 حالة.