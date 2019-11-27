تبوك.. حريق بمنزل في حي النهضة يحتجز 4 نساء و3 أطفال

نقل 4 حالات للمستشفى منهم 2 في حالة حرجة

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة تبوك من إخماد حريق في أحد المنازل بحي النهضة غرب مدينة تبوك.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع بن زايد العمري، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة تبوك بُلّغت في تمام الساعة (7:39) مساء أمس، عن نشوب حريق بأحد المنازل في مدينة تبوك؛ مشيرًا إلى تحريك الفِرَق اللازمة فور تلقي البلاغ، وعند الوصول تَبَيّن أن الحريق داخل غرفة بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين ووجود حالات احتجاز داخل المنزل.

وأضاف أنه تم مباشرة الحادث وإخماد النيران وإخراج العائلة المحتجزة وعددهم 4 نساء وثلاثة أطفال؛ حالتان منهم حرجتان، وحالتان مستقرتان، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتقلي العلاج اللازم.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي بدوره، أنه تم توجيه 4 فِرَق إسعافية للموقع؛ ثلاث فِرَق من الهلال الأحمر، وفرقة من وزارة الصحة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقله مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس، فيما تم نقل الحالات الأخرى عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد.