الشباب يسعى للمحافظة على حظوظه بالمنافسة.. والأهلي يبحث عن تحسين موقعه

4 مواجهات في افتتاح الجولة الـ19 من دوري المحترفين

يعود قطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران مجددًا بعد توقُّف دام قرابة أسبوعَيْن نظير ارتباط المنتخب السعودي الأول بمباراتَيْ الجولتَيْن السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.



ويتوقف قطار دوري المحترفين في محطته التاسعة عشرة التي تنطلق غدًا بإقامة أربع مواجهات نارية، نتائجها ستغيِّر شكل جدول الترتيب بالنسبة لرباعي المقدمة، وأيضًا فِرق وسط الترتيب.



الرائد - الاتفاق

يستضيف الرائد ثامن الترتيب بـ24 نقطة ضيفه الاتفاق صاحب المركز العاشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة الـ(3:50) مساء.



يتطلع أصحاب الضيافة للعودة لسكة الانتصارات، ووقف مسلسل الهزائم المتتالية المصاحبة للفريق في الجولتَيْن الأخيرتَيْن للاقتراب أكثر من فِرق المقدمة.



في المقابل، لا تختلف طموحات الضيوف كثيرًا عن تطلعات الفريق المضيف؛ إذ يسعى الاتفاق لوقف نزيف النقاط المتواصل للجولة الخامسة على التوالي، والعودة لنغمة الانتصارات لتحسين مركزه، والابتعاد عن مناطق الخطر.



الحزم - الشباب

يحل الشباب الثالث بـ34 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الحزم متذيل جدول الترتيب بـ 14 نقطة على ملعبه في مدينة الرس عند حلول الساعة الـ(3:50) مساء.



يسعى الشباب لاستعادة توازنه، وتصحيح المسار بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثلاث جولات للبقاء قريبًا من ثنائي المقدمة؛ وذلك للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.



وعلى الرغم من أن الفريق سيفتقد خدمات هدافه النيجيري إيغالو المنتقل حديثًا إلى الهلال إلا أن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على إحداث الفرق، والعودة بالفريق للطريق الصحيح.



الفيصلي - ضمك

يواجه الفيصلي المتراجع هذا الموسم، الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، نظيره ضمك خامس جدول الترتيب بـ30 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة الـ(6:20) مساء.



سيحاول الفيصلي استغلال عاملَيْ الأرض والجمهور للعودة لحصد الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الـ7 الماضية؛ وذلك للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.



أما فريق ضمك فيبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية لانتزاع المركز الرابع للمحافظة على آماله في المنافسة، أو على أقل تقدير خطف مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



الأهلي - التعاون

يلاقي الأهلي تاسع الترتيب بـ20 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الثالث عشر بـ17 نقطة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة عند الساعة الـ(8:20) مساء.



يطمح فريق الأهلي إلى العودة لسكة الفوز من بوابة ضيفه لمصالحة جماهيره الغاضبة على وضع الفريق في سُلَّم الترتيب؛ وذلك من أجل تحسين مركزه.



وفي المقابل يبحث الضيوف عن استعادة توازنهم والعودة لطريق الانتصارات للابتعاد عن مناطق الخطر.